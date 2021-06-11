У Порошенко нет желания это комментировать, – Бигус о "пленках Медведчука"

В нескольких расследованиях Bihus.info фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Сам руководитель проекта Денис Бигус ответил, почему не удается наедине поговорить с депутатом.

Чтобы получить хоть какие-то комментарии от Порошенко для второй и третьей части расследований "пленок Медведчука" пришлось проводить чуть ли не спецоперацию. Об этом журналист сказал в программе "6/9".

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По его словам, получить объяснения от Порошенко надо было очень сильно напрячься, чтобы его перехватить в Раде.

Скорее, это у него (Порошенко – 24 канал) нет желания комментировать,

– пояснил Бигус.

Он также добавил, что на самом деле не слишком представляет, что Порошенко сможет ответить на многие из имеющихся вопросов.

"Однако, на мой взгляд, практически любой следующий публичный выход к журналистам все равно будет сопровождаться этими вопросами, даже если нас туда и не пустят", – заявил Бигус.

То есть, как он объяснил, об этом все равно придется говорить. "Я не думаю, что крайне комплиментарному, срежиссированному интервью на "Прямом" на эти вопросы он отвечает", – подытожил журналист.

Смотрите программу "6/9" на 24 канале:

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