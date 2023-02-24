Возле посольства России прошли акции в поддержку Украины: эксклюзивные кадры

В годовщину полномасштабного вторжения бойцы легиона "Свобода России" провели возле российского посольства в Киеве акцию в поддержку Украины. Они выступают за победу Украины и свободу России.

Россияне, воюющие на фронте на украинской стороне, возле своего посольства провели митинг в поддержку Украины. На акции побывала корреспондентка 24 Канала.

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Как прошла акция

Участники акции повесили на ограждении посольства баннер с надписью на русском языке "Украине – победу! России – свободу!"

Легион "Свобода России" – российский легион ВСУ, сформированный в марте 2022 года. Он входит в Интернациональный легион ТрО Украины.

Присутствовавший на акции боец с позывным "Заза" заявил, что цель нынешней акции в том, чтобы в годовщину начала российской агрессии все увидели, что есть россияне, которые не просто сопереживают украинцам, а готовы с оружием бороться за правду и свободу. Таких россиян мало, однако они готовы воевать на ровне с украинцами, защищая Украину от своих сограждан.

Акция под посольством России в Киеве: фото Валентины Полищук для 24 Канала

Боец легиона "Свобода России" признал, что подавляющее большинство россиян поддерживают войну, потому что у них в головах "пропаганда и ненависть ко всем остальным народам". Он отметил, что это "это как нацизм, но уже проявления рашизма".

Почему россиянин воюет на стороне Украины

"Заза" рассказал корреспондентам "Укринформу", что пока он не участвовал в боевых действиях, ведь в течение этого периода проходил подготовку вместе с бойцами ВСУ. Однако вскоре их должны отправить на фронт.

По словам "Зазы", он верит в победу Украины, потому что с самого начала войны украинцы проявили себя как свободный и сильный народ, который всегда показывал свою силу, когда начинали притеснять его свободу. "Заза" заверил, что готов бороться за свободу.