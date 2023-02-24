Росіяни, які воюють на фронті на українському боці, біля свого посольства провели мітинг на підтримку України. На акції побувала кореспондентка 24 Каналу.

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Як минула акція

Учасники акції повісили на огорожі посольства банер з написом російською мовою "Україні – перемогу! Росії – свободу!"

Довідка. Легіон "Свобода Росії" – російський легіон ЗСУ, сформований у березні 2022 року. Він входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Боєць із позивним "Заза", який був присутній на акції, заявив, що мета нинішньої акції в тому, аби у річницю початку російської агресії всі побачили, що є росіяни, які не просто співпереживають українцям, а готові зі зброєю боротися за правду та свободу. Таких росіян мало, проте вони є та готові воювати на рівні з українцями, захищаючи Україну від своїх співгромадян.

Акція під посольством Росії у Києві: фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Боєць легіону "Свобода Росії" визнав, що переважна більшість росіян підтримує війну, бо у них у головах "пропаганда і ненависть до всіх інших народів". Він зауважив, що це "це як нацизм, але вже прояви рашизму".

Чому росіянин воює на боці України

"Заза" розповів кореспондентам "Укрінформу", що у легіоні вже четвертий місяць. Поки що він не брав участь у бойових діях, адже впродовж цього періоду проходив підготовку разом із бійцями ЗСУ. Проте незабаром їх мають відправити на фронт.

За словами "Зази", він вірить у перемогу України, тому що з самого початку війни українці проявили себе як вільний і сильний народ, який завжди показував свою силу, коли починали утискати його свободу. "Заза" запевнив, що готовий боротися за свободу.