У посольства России в Вашингтоне установили дорожный знак "Путь Президента Зеленского"

8 марта 2022 , 21:43
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Источник:

Оперативный ВСУ

Напротив российского посольства в американском Вашингтоне активист установил дорожный знак, на котором написано "Путь Президента Зеленского".

Зеленый дорожный знак активист установил в знак протеста против российской оккупации.

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Путь Президента Зеленского,
– написано на табличке.

 

Автор: Ярослава Прадід