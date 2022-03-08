У посольства России в Вашингтоне установили дорожный знак "Путь Президента Зеленского"
8 марта 2022 , 21:43Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
Напротив российского посольства в американском Вашингтоне активист установил дорожный знак, на котором написано "Путь Президента Зеленского".
Зеленый дорожный знак активист установил в знак протеста против российской оккупации.
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Путь Президента Зеленского,
– написано на табличке.