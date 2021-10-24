В Прибалтике появилась новая авиабаза НАТО

Военный аэродром Лиелварде в Латвии масштабно модернизировали. Для НАТО эта база будет иметь большое значение для передовой расстановки сил на восточном фланге.

Истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром как запасную взлетно-посадочную площадку.

Кстати На фоне агрессии России: НАТО и ЕС могут утвердить новую оборонительную декларацию

Новая авиабаза НАТО в Латвии

Авиабаза в Лиелварде на юго-востоке от Риги. Ее создали советские военные в 1970 году, и она была самой большой в странах Прибалтики.

Теперь, после модернизации, на авиабазе, кроме истребителей, разместят военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях,

– сообщили в НАТО.

То есть в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии. В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16, чтобы патрулировать в прибалтийском регионе.