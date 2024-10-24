Путин часто довольно странно двигается, не может четко формулировать мысли и правильно произносить слова. Слухи о болезни Паркинсона у российского диктатора интервью для 24 Канала прокомментировал бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав.

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Путин может быть больным

Экс-глава британской разведки, со ссылкой на собственный источник в Восточной Европе, ранее сообщил, что Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона. Ричард Дирлав объяснил, что пока он не готов поделиться, кто ему это рассказал.

"Болезнь Паркинсона имеет много проявлений, может развиваться медленно и менять темп. Одной из особенностей этой болезни является влияние на суждения и рациональность. Я уверен, что если у Путина есть болезнь Паркинсона, то у него, очевидно, есть и лучшие специалисты", – отметил Дирлав.

Болезнь Паркинсона

Это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно влияет на двигательную систему. Она возникает из-за потери клеток в мозге, вырабатывающих дофамин - химическое вещество, важное для контроля движений. Среди основных симптомов тремор, скованность мышц, медлительность движений и проблемы с равновесием. Болезнь обычно прогрессирует медленно, однако является неизлечимой на сегодня.

С этим заболеванием можно жить долго и даже скрывать симптомы.

Я бы не сказал ничего больше, чем то, что на этом этапе в общем смысле так называемая "сво" Путина оказалась катастрофой, как для России, так и на международном уровне. Он находится в сложном положении, потому что не может отступить. Он может идти вперед, продолжая войну и копая для себя все более глубокую яму. Если он болен, то помутнение его ума может объяснить то, что происходит сегодня,

– подчеркнул экс-глава Ми-6.

Дирлав добавил, что хоть болезнь Паркинсона у Путина – это обоснованное предположение, и все же является предположением.

К слову, напомним, что недавно Владимир Путин заявил, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице. Россияне настолько обеспокоились, что Дмитрию Пескову пришлось разъяснить, что визиты диктатора в больницу проходят только с целью профилактики.