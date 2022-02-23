У Путина будет только одна попытка последнего рывка

На фоне последних угрожающих событий меня все чаще спрашивают, какие цели преследует президент России Владимир Путин эскалацией возле границ с Украиной и явным повышением ставок на оккупированной части Донбасса? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Имперская мечта

Хочет ли он таким образом активизировать боевые действия и полностью захватить Донецкую и Луганскую области в их пределах? Намерен ли он проложить сухопутный коридор в оккупированный Крым? Возможно, его интересует днепровский канал и возобновление снабжения воды на полуостров?

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Следует понимать, что все эти вопросы действительно предполагают цель Путина, но частично, не озвучивая тот конечный результат, к которому стремятся в Кремле.

Дело в том, что шаг, на который так хотят, но до сих пор не могут решиться в Кремле, будет последним шансом для Москвы реализовать тот проект, который в далеком 2014 году провалился с треском. Я имею в виду захват территории Украины от Харькова до Одессы.

Фобия орды

Повторное вторжение в Украину нанесет России колоссальный ущерб. Санкции фактически уничтожат экономику России. Политическая изоляция полностью ограничит Россию от цивилизованного мира. Но, пожалуй, самое главное – это военные потери. Потери наиболее боеспособных подразделений и боеспособной техники.

Фактически Россия, размышляя над вторжением в Украину, боится не столько экономической и геополитической катастрофы для себя, сколько именно потери наиболее боеспособных подразделений Вооруженных сил РФ и техники, которую они восстанавливали и накапливали десятилетиями.

Ведь такое ослабление армии России чревато проблемами как на границе со странами, обладающими недвусмысленной слабостью к нынешним территориям РФ, так и внутри России, усилением центробежных явлений на фоне экономического кризиса в стране.

И это в Кремле прекрасно понимают. А потому поддерживают любые или полумеры, такие как ограничение оккупации только пределами Донецкой и Луганской областей, или прокладку сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Путин понимает, что может потерять в Украине почти все боеспособное войско / Фото Getty Images

Путинский капкан

Если Россия решится на такую ​​кровавую авантюру, она будет идти четко по лекалам проекта 2014 года, вплоть до границы с Молдовой, особенно в районе Приднестровья и создания фактического сухопутного коридора именно в так называемой "ПМР".

Это позволит России взять Европу, в сущности, в тиски. С севера – Калининградская область и с юго-запада – Одесская область – Приднестровье.

Цена реализации такого проекта будет очень высокой. Более того, маловероятно, что он в принципе будет реализован.

Ведь в 2014 году вторая в мире по своему потенциалу российская армия, которая готовилась к войне заранее, не смогла реализовать этот проект, потерпев опору со стороны 28-й армии в мире, совершенно неготовой к войне.

Сейчас армия Украины образца 2022 года – это не армия Украины образца 2014 года. И это тоже прекрасно понимают в Кремле. Поэтому рывок Путина, на который он имеет лишь одну попытку, имеет такую ​​длительную задержку во времени. И вполне вероятно, что этот рывок так и не свершится. Очень хотелось бы в это верить.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!