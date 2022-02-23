Імперська мрія
Чи хоче він таким чином активізувати бойові дії та захопити повністю Донецьку й Луганську області у їхніх межах? Чи має він намір прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму? Можливо, його цікавить дніпровський канал та відновлення постачання води на півострів?
До теми Гаага – не для нього: яким буде кінець Путіна
Слід розуміти, що всі ці питання справді передбачають мету Путіна, але лише частково, не озвучуючи той кінцевий результат, якого прагнуть у Кремлі.
Річ у тім, що той крок, на який так хочуть, але досі не можуть зважитися у Кремлі, буде останнім шансом для Москви реалізувати той проєкт, який у далекому 2014 році провалився з тріском. Я маю на увазі захоплення територій України від Харкова до Одеси.
Фобія орди
Повторне вторгнення в Україну завдасть Росії колосальної шкоди. Санкції фактично знищать економіку Росії. Політична ізоляція повністю відмежує Росію від цивілізованого світу. Але, мабуть, найголовніше – це військові втрати. Втрати найбільш боєздатних підрозділів та найбільш боєздатної техніки.
Адже таке ослаблення армії Росії загрожує проблемами як на кордоні з країнами, котрі мають недвозначну слабкість до нинішніх територій РФ, так і всередині Росії, посиленням відцентрових явищ на тлі економічної кризи в країні.
І це в Кремлі чудово розуміють. А тому підтримують будь-які або напівзаходи, як-от обмеження окупації лише межами Донецької та Луганської областей, або прокладання сухопутного коридору до окупованого Криму.
Путін розуміє, що може втратити в Україні майже все боєздатне військо / Фото Getty Images
Путінський капкан
Ціна реалізації такого проєкту буде дуже висока. Ба більше, малоймовірно, що він в принципі буде реалізований.
Адже у 2014 році друга у світі за своїм потенціалом російська армія, яка готувалась до війни заздалегідь, не змогла реалізувати цей проєкт, зазнавши опору з боку 28-ї армії у світі, абсолютно неготової до війни.
Наразі армія України зразка 2022 року – це не армія України зразка 2014 року. І це теж чудово розуміють у Кремлі. А тому ривок Путіна, на який він має лише одну спробу, має таку тривалу затримку в часі. І цілком ймовірно, що цей ривок так і не здійсниться. Дуже хотілося б у це вірити.
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