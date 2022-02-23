Імперська мрія

Чи хоче він таким чином активізувати бойові дії та захопити повністю Донецьку й Луганську області у їхніх межах? Чи має він намір прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму? Можливо, його цікавить дніпровський канал та відновлення постачання води на півострів?

До теми Гаага – не для нього: яким буде кінець Путіна

Слід розуміти, що всі ці питання справді передбачають мету Путіна, але лише частково, не озвучуючи той кінцевий результат, якого прагнуть у Кремлі.

Річ у тім, що той крок, на який так хочуть, але досі не можуть зважитися у Кремлі, буде останнім шансом для Москви реалізувати той проєкт, який у далекому 2014 році провалився з тріском. Я маю на увазі захоплення територій України від Харкова до Одеси.

Фобія орди

Повторне вторгнення в Україну завдасть Росії колосальної шкоди. Санкції фактично знищать економіку Росії. Політична ізоляція повністю відмежує Росію від цивілізованого світу. Але, мабуть, найголовніше – це військові втрати. Втрати найбільш боєздатних підрозділів та найбільш боєздатної техніки.

Фактично Росія, розмірковуючи над вторгненням в Україну, боїться не стільки економічної та геополітичної катастрофи для себе, скільки саме втрати найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил РФ та техніки, яку вони відновлювали та накопичували десятиліттями.

Адже таке ослаблення армії Росії загрожує проблемами як на кордоні з країнами, котрі мають недвозначну слабкість до нинішніх територій РФ, так і всередині Росії, посиленням відцентрових явищ на тлі економічної кризи в країні.

І це в Кремлі чудово розуміють. А тому підтримують будь-які або напівзаходи, як-от обмеження окупації лише межами Донецької та Луганської областей, або прокладання сухопутного коридору до окупованого Криму.



Путін розуміє, що може втратити в Україні майже все боєздатне військо / Фото Getty Images

Путінський капкан

Якщо Росія зважиться на таку криваву авантюру, то вона йтиме чітко за лекалами проєкту 2014 року, аж до кордону з Молдовою, особливо в районі Придністров'я та створення фактичного сухопутного коридору саме у так званій "ПМР". Це дозволить Росії взяти Європу, по суті, у лещата. З півночі – Калінінградська область і з південного заходу – Одеська область – Придністров'я.

Ціна реалізації такого проєкту буде дуже висока. Ба більше, малоймовірно, що він в принципі буде реалізований.

Адже у 2014 році друга у світі за своїм потенціалом російська армія, яка готувалась до війни заздалегідь, не змогла реалізувати цей проєкт, зазнавши опору з боку 28-ї армії у світі, абсолютно неготової до війни.

Наразі армія України зразка 2022 року – це не армія України зразка 2014 року. І це теж чудово розуміють у Кремлі. А тому ривок Путіна, на який він має лише одну спробу, має таку тривалу затримку в часі. І цілком ймовірно, що цей ривок так і не здійсниться. Дуже хотілося б у це вірити.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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