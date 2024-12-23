Путин, несмотря на многочисленные заявления об успехах россиян на оккупированных территориях, ни разу не был там. Это указывает, что он очень боится всего. Российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что его страх имеет свои недостатки и преимущества.

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Чего на самом деле боится Путина

Ольга Курносова убеждена, что главным плюсом трусости кремлевского диктатора является то, что не существует никакой ядерной угрозы.

Интересно! Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если другие страны создадут угрозу ее суверенитету или Беларуси, которую Россия обещает защищать как союзника. Он отметил, что агрессия неядерных стран вместе с ядерными державами против России будет рассматриваться как совместное нападение.

По словам оппозиционерки, Путин больше всего боится за свою жалкую жизнь.

Каким психопатом он бы не был, но все же понимаю, что это может стать последней каплей, которая заставит Запад серьезно отреагировать на такие действия. Путин никогда не пойдет на применение ядерного оружия,

– сказала Курносова.

Она добавила, что, во время последней пресс-конференции кремлевского диктатора, среди иностранных журналистов, которые получили слово, были представители США, Китая, Великобритании и Турции. Это, вероятно, указывает на то, что эти страны являются важными для Путина.