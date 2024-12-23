Путін, попри численні заяви про успіхи росіян на окупованих територіях, жодного разу не був там. Це вказує, що він дуже боїться всього. Російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що його страх має свої недоліки та переваги.

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Чого насправді боїться Путіна

Ольга Курносова переконана, що головним плюсом боягузтва кремлівського диктатора є те, що не існує жодної ядерної загрози.

Цікаво! Владімір Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо інші країни створять загрозу її суверенітету або Білорусі, яку Росія обіцяє захищати як союзника. Він наголосив, що агресія неядерних країн разом із ядерними державами проти Росії буде розглядатися як спільний напад.

За словами опозиціонерки, Путін найбільше боїться за своє жалюгідне життя.

Яким психопатом він би не був, але все ж розумію, що це може стати останньою краплею, яка змусить Захід серйозно відреагувати на такі дії. Путін ніколи не піде на застосування ядерної зброї,

– сказала Курносова.

Вона додала, що, під час останньої пресконференції кремлівського диктатора, серед іноземних журналістів, які отримали слово, були представники США, Китаю, Великої Британії та Туреччини. Це, ймовірно, вказує на те, що ці країни є важливими для Путіна.