У Путина есть синдром Жириновского и Сталина – Фесенко об угрозе для мира
Жириновский был не просто клоуном, игравшим на сцене, его клоунада была шовинистической. Беда в том, что Путин стал играть на публику так же.
Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что Жириновский был очень полезен политической системе России, а Путин во многом сейчас уподобляется ему.
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"Российская политика застряла во времени, а сейчас вообще деградирует и активно возвращается в советщину", – считает политолог.
Сейчас происходит советизация России, причем в самом худшем их проявлении. Делают это старые политики со времен 90-х. В нашей политике никого не осталось с этого времени, у нас даже те, которые были 20 лет назад, отошли от активной политической жизни, говорит Владимир Фесенко.
Будущее для мира и России
По мнению политолога, Россия законсервировалась в таких политиках как Жириновский, Зюганов и Путин. Когда-то Володин, глава Думы, сказал, что Путин – это Россия, а Россия – это Путин.
Боюсь, что у Путина проявляется не только синдром Жириновского, но и Сталина. Вот эта бункерная паранойя, когда человек скрывается от собственного окружения и боится собственной тени,
– предостерегает Фесенко.
Это сочетание в одном лице и Жириновского, и Сталина – это угроза не только для нас, но и для всего мира и самой России.
Синдром Сталина и Жириновского у Путина: смотрите видео