У Путина хотят еще одну встречу с Байденом до конца года
Источник:24 канал
Президент России Владимир Путин допускает еще одну встречу с американским коллегой Джо Байденом. Она может состояться до конца 2021 года. Переговоры по этому поводу уже вроде бы ведут.
Вашингтон и Москва обсуждают форматы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Встреча вполне реальна
Спикер вспомнил о недавней встрече помощника Путина Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По словам Пескова, обсуждали различные варианты и достигли определенного понимания.
После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем... В том или ином формате она (встреча – 24 канал) вполне реальна до конца этого года,
– сказал представитель Путина.
Первая встреча Путина и Байдена: что известно
- Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – война на Донбассе. Встреча продолжалась около 4 часов.
- По окончании саммита политики отдельно пообщались с журналистами.
- Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров.
- Кроме этого, глава Кремля называл стягивание российских войск во временно оккупированный Крым "учениями на своей территории".
Например, США будут оказывать Украине военную помощь размером 60 миллионов долларов. Также Украине выделят 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19.