У Путина хотят еще одну встречу с Байденом до конца года

Президент России Владимир Путин допускает еще одну встречу с американским коллегой Джо Байденом. Она может состояться до конца 2021 года. Переговоры по этому поводу уже вроде бы ведут.

Вашингтон и Москва обсуждают форматы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Встреча вполне реальна

Спикер вспомнил о недавней встрече помощника Путина Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По словам Пескова, обсуждали различные варианты и достигли определенного понимания.

После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем... В том или ином формате она (встреча – 24 канал) вполне реальна до конца этого года,

– сказал представитель Путина.

Первая встреча Путина и Байдена: что известно

Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – война на Донбассе. Встреча продолжалась около 4 часов.

По окончании саммита политики отдельно пообщались с журналистами.

Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров.

Кроме этого, глава Кремля называл стягивание российских войск во временно оккупированный Крым "учениями на своей территории".

Владимир Зеленский тоже встретился с Байденом 1 сентября. За 2 часа переговоров президенты приняли ряд важных решений.Например, США будут оказывать Украине военную помощь размером 60 миллионов долларов. Также Украине выделят 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19.