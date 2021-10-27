У Путина хотят отобрать "скифское золото" у Украины: заявление Пескова

Россияне никак не могут смириться с решением суда Амстердама по "скифскому золоту". Там накануне вынесли решение вернуть ценные экспонаты Украине.

В России утверждают, что будут пытаться вернуть исторические артефакты в оккупированный Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Что говорят у Путина

По словам пресс-секретаря Путина, Москва проанализирует судебные перспективы относительно принадлежности "скифского золота". Там изучают юридические процедуры, чтобы попытаться отобрать "скифское золото" у Украины.

Относительно скифского золота: нужно тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов,

– подчеркнул он.

"И затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", – добавил представитель российского лидера. Напомним, что согласно решению суда, экспонаты передадут в Крым только после деоккупации полуострова.

У россиян подгорает из-за решения суда Амстердама

Российские пропагандисты из-за решения о "скифском золоте" включили режим "жертв". Скандальная Ольга Скабеева цинично заявила, что эти экспонаты лежали в российской земле, а следовательно якобы принадлежат России. Пропагандистка назвала президента Зеленского "главным скифом, который кукарекает в твиттере". Все потому, что глава государства приветствовал в соцсети решения суда и заверил, что впереди – возвращение Крыма.



"Скифское золото" возвращается в Украину / Инфографика 24 канала