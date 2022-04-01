У Путина – инсульт, а в России хорошее ПВО, – Ким на 1 апреля пошутил о злободневном
Источник:телеграм Виталия Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким потроллил россиян по случаю Дня смеха, который отмечают 1-го апреля. Ким сообщил две новости об оккупантах, одна из которых имеет право на существование.
Одна из двух новостей – правда
Одна из новостей о здоровье российского диктатора Владимира Путина. У президента РФ вроде бы случился инсульт и от этого не спасли даже ванны из экстракта рогов оленей.
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Как известно, журналисты-расследователи опубликовали информацию о том, как Путин следит за здоровьем. Он возит за собой кучку врачей и интересуется нетрадиционной медициной.
Другая новость, как рассказал Ким, заключается в том, что на российской границе вроде бы стоит качественная противовоздушная оборона.
Хотя утром 1-го апреля в приграничном городе Белгород настоящая паника. Там произошел пожар на нефтебазе, из-за чего люди в истерике ищут горючее.
Добрый день, мы из Украины! Я забыл, что сегодня день дурака. Вот вам две новости. Одна из них якобы говорят, что правда. У Путина инсульт и у россиян на границе хорошая ПВО и может никто не переживать,
– сказал Ким.
Видео обращения Кима
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