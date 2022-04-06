У Путина из глаза торчит огромное бревно

Кремлевская пропаганда, оправдывая войну, рисует простую картину. Вот есть украинские "нацисты", которые захватили власть. Это абсолютное зло, продолжатели идей Гитлера.

А с другой стороны – добро. Российские войска, наследники Великой победы. Они идут освобождать Киев, Харьков и Одессу, прямо как наши деды в 1943 году.

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"Нацики" – в России

Если вы спросите типичного зрителя российского ТВ, что сейчас происходит, он примерно такими словами все и объяснит.

Понятно, что эта аргументация не выдерживает критики. Ни одна националистическая партия Украины не представлена в парламенте и правительстве. Президент Зеленский не скрывает своего еврейского происхождения, и потому называть его наследником идей Гитлера просто нелепо.

Важно Вся Буча и вся Бородянка стали концлагерями

Бревно в глазу Путина

А вот у самого Путина из глаза торчит огромное бревно. Пока он разукрашивает фасад Кремля антифашистскими лозунгами, на заднем дворе скопилась целая куча нацисткого дерьма отечественного производства.

"Нацики" давно уже встроены в нашу политическую систему. Они занимают высокие должности. Имеют парламентскую трибуну. Получают из рук президента государственные награды. Да и сам Владимир Путин проводит откровенно националистическую политику.

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