У Путина может быть соблазн пробить коридор, – Огрызко призвал Запад не ждать

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании боевиков, а также приказал выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс. Есть угроза, что Москва захочет пробить коридор в Крым.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он считает, что позиция коллективной меры по циничным действиям России пока неприемлема.

К теме Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Именно на такие действия Запада и рассчитывает Россия.

Огрызко: Нужны адские санкции

"Если ограничатся точечными санкциями против главарей вооруженных группировок или лиц, связанных с этими квазиобразованиями – это будет посмешище и огромный проигрыш Запада", – отметил Огрызко.

Бывший министр выразил надежду, что Запад пересмотрит свою позицию и применит адские санкции.

В противном случае мы спровоцируем Путина на дальнейшую войну. Сейчас он выйдет своими танками, артиллерией, самолетами на линию разграничения. У него появится соблазн совершить прыжок в Крым, чтобы пробить коридор – а дальше можно думать о других южных украинских городах. Неужели не понятно, что это в его голове? Владимир Огрызко Экс-министр иностранных дел

Он призвал Запад принять таблетку, которая "поможет открыть глаза".

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Владимир Огрызко о действиях России: смотрите видео 24 канала

Россия признала боевиков: главное