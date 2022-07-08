У путина объявили о "паузе" в войне против Украины: что это меняет

Бункерный долбо**б может объявлять своим бараньим стадам любые "паузы" и периоды "отдыха" и "пополнение боевых возможностей".

Вооруженных Сил Украины и вообще Сил обороны Украины, это ничуть не касается…

Читайте Украина должна победить путина до октября и вот почему

Дальнейшие действия ВСУ

Они вполне могут продолжать уничтожать оккупантов в любом режиме, который им нравится… В круглосуточном формате, с использованием любых средств и собственных возможностей.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Даже, в том числе и тех оккупантов, которые находятся "на паузе", "отдыхе", или в процессе "пополнения боевых возможностей".

Важно российские границы начинают обнажаться

У Путина объявили о "паузе" в войне с Украиной / Фото Getty Images

Актуально – В минобороны РФ объявили "паузу" в войне: смотрите видео