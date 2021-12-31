У Путина оценили угрозу полномасштабной войны

В Госдуме оценили результаты разговора глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Москве заявляют, что угроза войны постепенно отходит.

Соответствующее заявление о возможной войне России с Украиной сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Читайте также Цинизм поражает: Россия пригрозила Киеву из-за "военных провокаций"

Россия об угрозе войны

В российской Госдуме прокомментировали возможность полномасштабной войны. Там заявили, что после переговоров Путина и Байдена угроза войны постепенно уходит. Кроме того, Затулин рассказал, что он ожидает от переговоров США и России о "гарантиях безопасности".

Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости. Трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но совершенно точно угроза военного столкновения отходит постепенно вместе с этим годом,

– подчеркнул представитель Госдумы.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия "вмешается в конфликт на Донбассе" из-за "провокации Киева".

Угроза вторжения России в Украину: последние новости

К теме – о российской угрозе в выпуске "WTF": смотрите видео