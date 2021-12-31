У Путина оценили угрозу полномасштабной войны
Источник:РИА Новости
В Госдуме оценили результаты разговора глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Москве заявляют, что угроза войны постепенно отходит.
Соответствующее заявление о возможной войне России с Украиной сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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Россия об угрозе войны
В российской Госдуме прокомментировали возможность полномасштабной войны. Там заявили, что после переговоров Путина и Байдена угроза войны постепенно уходит. Кроме того, Затулин рассказал, что он ожидает от переговоров США и России о "гарантиях безопасности".
Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости. Трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но совершенно точно угроза военного столкновения отходит постепенно вместе с этим годом,
– подчеркнул представитель Госдумы.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия "вмешается в конфликт на Донбассе" из-за "провокации Киева".
Угроза вторжения России в Украину: последние новости
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. Украинская разведка подтвердила это, уточнив, что государство-агрессор может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Международное сообщество угрожает Кремлю мощными санкциями в случае агрессии в отношении Украины. В частности, под удар попадет "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Москва фактически поставила ультиматум Вашингтону и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса. Переговоры по этим "гарантиям безопасности" между США и Россией могут состояться в 2022 году.
- По словам секретаря Совета по нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года, поэтому он убежден, что вероятность вторжения низкая.
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