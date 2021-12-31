Відповідну заяву про можливу війну Росії з Україною зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін.
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Росія про загрозу війни
У російській Держдумі прокоментували можливість повномасштабної війни. Там заявили, що після переговорів Путіна та Байдена загроза війни поступово відходить. Крім того, Затулін розповів, що він очікує від переговорів США і Росії про "гарантії безпеки".
Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини. Важко очікувати, що все бажане здійсниться, але абсолютно точно загроза військового зіткнення відходить поступово разом з цим роком,
– наголосив представник Держдуми.
Нагадаємо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія "втрутиться у конфлікт на Донбасі" через "провокації Києва".
Загроза вторгнення Росії в Україну: останні новини
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. Українська розвідка підтвердила це, уточнивши, що держава-агресорка може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Міжнародна спільнота погрожує Кремлю потужними санкціями у випадку агресії щодо України. Зокрема, під удар потрапить "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Москва фактично поставила ультиматум Вашингтону і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу. Переговори щодо цих "гарантій безпеки" між США та Росією можуть відбутися у 2022 році.
- За словами секретаря Ради з нацбезпеки і й оборони Олексія Данілова, російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року, тому він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.
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