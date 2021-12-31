Відповідну заяву про можливу війну Росії з Україною зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін.

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Росія про загрозу війни

У російській Держдумі прокоментували можливість повномасштабної війни. Там заявили, що після переговорів Путіна та Байдена загроза війни поступово відходить. Крім того, Затулін розповів, що він очікує від переговорів США і Росії про "гарантії безпеки".

Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини. Важко очікувати, що все бажане здійсниться, але абсолютно точно загроза військового зіткнення відходить поступово разом з цим роком,

– наголосив представник Держдуми.

Нагадаємо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія "втрутиться у конфлікт на Донбасі" через "провокації Києва".

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