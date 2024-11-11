СМИ сообщали, что Владимир Путин разговаривал с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах в США. Однако в Кремле это опровергают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют пропагандистские СМИ.

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Путин якобы не разговаривал с Трампом

The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что недавно новоизбранный лидер США провел телефонный разговор с российским диктатором, во время которого они вспомнили о войне в Украине. Республиканец якобы посоветовал Путину не обострять ситуацию.

Однако спикер российского диктатора Дмитрий Песков соответствующую информацию западной печати опроверг. По его словам, никакого разговора между ними не было.

Песков опроверг сообщение прессы о телефонном разговоре Путина и Трампа,

– пишут росСМИ.

Что писала об этом западная пресса

По данным СМИ, Трамп и Путин обсудили цель мира на европейском континенте. Как добавляют источники The Washington Post, республиканец также выразил заинтересованность в предстоящих разговорах, чтобы обсудить "скорое окончание войны в Украине".

В СМИ отмечают, что звонок, о котором ранее не сообщалось в сети, произошел на фоне общей неопределенности по поводу того, как Трамп перезагрузит бурную дипломатическую доску союзников и противников США после своей решительной победы на выборах.