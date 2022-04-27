У Путина открестились от договоренностей с ООН по эвакуации гражданских из Мариуполя

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы проработает предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об эвакуации мирного населения из "Азовстали". Однако от договоренностей с ООН рупор Кремля открестился.

По словам Пескова, Гутерреш предложил эвакуацию из Мариуполя с участием ООН и Красного Креста, но Путин пока не согласился. Такую позицию рупора Кремля распространяют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Кремль обещает якобы поработать над этим предложением

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласился еще на предложение генсека ООН, но говорит, что в Москве будут якобы работать над этим.

Эта тема (эвакуация из "Азовстали" – 24 канал) была озвучена господином Гутеррешем, и она будет прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей не было,

– заявил рупор Кремля.

Договоренность об эвакуации из "Азовстали": главное

Украинская сторона требует 2 отдельных коридора из Мариуполя – один из самого города, другой – из "Азовстали". Однако Россия срывает любые договоренности, а людей, собиравшихся на эвакуацию в Украину, оккупанты вывозили на временно оккупированную территорию.

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл 26 апреля с визитом в Москву, где встретился с Путиным. Последний цинично убеждал генсека в том, что его ввели в заблуждение и ситуация на самом деле не такая, как об этом говорит весь цивилизованный мир;

Путин также выдал очередной фейк о том, что якобы в Мариуполе уже не ведутся боевых действий, а украинские защитники якобы "прикрываются мирным населением";

После встречи в ООН заявили, что Путин согласился на эвакуацию мирного населения Мариуполя с участием ООН и Красного Креста.

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