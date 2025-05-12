У Путина отреагировали на ультиматум Германии о 12 часах на перемирие

Германия пригрозила России санкциями, если та не согласится на 30-дневное перемирие. В Кремле эти заявления восприняли негативно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Москва отвергла требование о перемирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявления Германии указал, что язык ультиматумов для России неприемлем.

Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке,

– возмущен пропагандист.

Песков добавил, что Путин "четко и недвусмысленно" обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий – что фактически означает отказ от 30-дневного перемирия, которое ранее предлагала Украине и союзники.

Пресс-секретарь Путина заверил, что Россия якобы "настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования в Украине".

Напомним, глава МВД Германии Иоганн Вадефул заявил, что Берлин, "ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам". Если этого не произойдет, то Германия предоставит Украине больше оружия, а Россию будут ждать более жесткие санкции.

В Москве требования проигнорировали, вместо этого предложив возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. На это Зеленский ответил, что будет ждать Путина в Стамбуле лично.