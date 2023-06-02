"Армения – не союзник России в войне": у Путина впервые отреагировали на смелое заявление Пашиняна
Кремль отреагировал на заявление премьера Армении Никола Пашиняна, который сказал, что его страна – не союзник России в войне. У Путина заявили, что "учтут" высказывания Пашиняна.
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "принимают к сведению" слова Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Соответствующее заявление Песков сделал во время брифинга с российскими СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников
У Путина говорят, что продолжатся развивать "союзнические" отношения с Арменией
Комментируя слова Пашиняна, Песков сказал: "Мы берем ее в известность, это важное заявление". Кроме того, он употребил слово "конфликт" в отношении войны в Украине.
Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем,
– сказал спикер Путина.
Он добавил, что "безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".
Что сказал ПашинянПашинян заявил, что Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России, поскольку война влияет на другие отношения Армении. При этом он подчеркнул, что Ереван сохраняет нейтралитет. В то же время, он добавил, что на Западе считают, что Армения – это союзник России, когда в Москве считают иначе.
Почему ухудшились отношения Армении и России
- Отношения между Россией и Арменией за последние несколько месяцев ухудшились. Основной причиной напряженности является позиция России в отношении нагорнокарабахского конфликта.
- Недавно Никол Пашинян подверг критике Организацию Договора о коллективной безопасности, которой руководит Россия, за неспособность принять меры против агрессии Азербайджана. Это привело к тому, что он публично объявил о намерении своей страны выйти из организации.
- Кроме того, Пашинян признал, что Армения не может позволить себе столкнуться с санкциями из-за тесных связей с Россией. Это происходит на фоне плана Европейского Союза наложить ограничения на страны, ведущие торговлю с Россией.