"Армения – не союзник России в войне": у Путина впервые отреагировали на смелое заявление Пашиняна

Кремль отреагировал на заявление премьера Армении Никола Пашиняна, который сказал, что его страна – не союзник России в войне. У Путина заявили, что "учтут" высказывания Пашиняна.

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "принимают к сведению" слова Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Соответствующее заявление Песков сделал во время брифинга с российскими СМИ, информирует 24 Канал.

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У Путина говорят, что продолжатся развивать "союзнические" отношения с Арменией

Комментируя слова Пашиняна, Песков сказал: "Мы берем ее в известность, это важное заявление". Кроме того, он употребил слово "конфликт" в отношении войны в Украине.

Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем,

– сказал спикер Путина.

Он добавил, что "безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".

Что сказал Пашинян Пашинян заявил, что Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России, поскольку война влияет на другие отношения Армении. При этом он подчеркнул, что Ереван сохраняет нейтралитет. В то же время, он добавил, что на Западе считают, что Армения – это союзник России, когда в Москве считают иначе.

Почему ухудшились отношения Армении и России