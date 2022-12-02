Хотят дипломатии, а из Украины не будут убираться: у Путина отреагировали на предложение Байдена

В Кремле назвали "невозможными" для выполнения условия президента США Джо Байдена, которые он назвал для переговоров с Путиным.

Кремль не будет выводить войска из Украины

Позицию Кремля на брифинге озвучил Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Накануне Байден заявил, что считает возможными переговоры с Путиным, но только если тот намерен закончить войну против Украины.

К теме От "поставить всех на колени" до "хотя бы без трибунала": Кремль хочет переговоров с Украиной

То есть фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал,

– ответил Песков, добавив, что Кремль "к этому не готов".

Далее Песков отметил, что, несмотря на это, "Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров".

"Конечно, лучший путь для достижения наших интересов – это мирные, дипломатические средства", – цинично подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора.

В России и дальше врут о желании переговоров

Перечить самим себе – обычное дело путинских сообщников. То есть и переговоров хотят, а когда им предлагают их – отказываются. Так что все эти разговоры и цирки о поиске мира – ничего более, чем ложь и попытки отвлечь внимание от поражений на поле боя.

Также в своей речи Песков отметил, что усложняет "поиск почвы для переговоров" и тот факт, что США не признают захваченные россиянами территории в составе России.

Достойно внимания – Как Песков снова ныл о переговорах с Россией: смотрите видео

В мире дискутируют о возможности переговоров Украины и России