Кремль не буде виводити війська з України

Позицію Кремля на брифінгу озвучив Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Напередодні Байден заявив, що вважає можливими переговори з Путіним, але тільки якщо той має намір закінчити війну проти України.

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Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось що він сказав,

– відповів Пєсков, додавши, що Кремль "до цього не готовий".

Далі Пєсков зазначив, що попри це, "Путін був, є і залишається відкритим для контактів, для переговорів".

"Звичайно, найкращий шлях для досягнення наших інтересів – це мирними, дипломатичними засобами", – цинічно наголосив прессекретар російського диктатора.

В Росії й далі брешуть про бажання перемовин

Перечити самим собі – звична справа путінських посіпак. Тобто і переговорів хочуть, а коли їм пропонують їх – відмовляються. Тож, усі ці балачки і цирки щодо пошуку миру – нічого більше, як побрехеньки та спроби відволікти увагу від поразок на полі бою.

Також у своїй промові Пєсков зауважив, що ускладнює "пошук ґрунту для переговорів" і той факт, що США не визнають захоплені росіянами території у складі Росії.

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