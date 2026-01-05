"Это уже дно": экс-министр сказал, до чего опустился Путин
- Владимир Путин, по словам бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, фактически потерпел поражение в войне против Украины, потому что просит отступления украинских войск с неоккупированных территорий Донецкой области.
- Основная проблема Кремля заключается в экономических трудностях, которые постепенно разрушают российскую экономику под давлением войны и санкций, что может привести к падению путинского режима.
Российский диктатор Владимир Путин фактически уже потерпел поражение в войне против Украины, ведь выпрашивает, чтобы Силы обороны отошли с неоккупированной территории Донецкой области.
Об этом в эфире 24 Канала сказал бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что сейчас диктатор демонстрирует полную политическую деградацию.
К чему с отчаяния прибегает диктатор?
Владимир Путин начинал с заявлений о "Киеве за три дня", а теперь уже дошел до того, что фактически выпрашивает от Украины отступление с неоккупированных территорий Донецкой области, которую Россия так и не смогла захватить.
Это уже дно,
– подчеркнул Огрызко.
Дипломат отметил, что проблема Кремля заключается не только в провалах на фронте или пропагандистских манипуляциях. Ключевой фактор – экономика, которая постепенно рушится под давлением войны и санкций.
"Режимы падают не тогда, когда ослабевает пропаганда, а когда заканчиваются деньги. Без финансов пропагандистская машина просто не способна работать", – объяснил экс-министр.
Он напомнил, что перед распадом Советского Союза советская пропаганда также действовала на полную мощность, однако это не спасло систему от краха.
Экономика диктует свои правила. То, что сегодня происходит в российской экономике, даже несмотря на огромные вливания в пропаганду, свидетельствует о приближении краха,
– отметил Огрызко.
По его мнению, остановка российской экономики неизбежно приведет к прекращению войны и падению путинского режима.
В каком положении сейчас Путин?
Глава Кремля оказался перед непростым выбором: или продолжать войну, или идти на переговоры, которые могут запустить процессы внутреннего краха в России. Экономические проблемы и рост политических рисков усиливают позиции радикальных националистов, тогда как Владимир Путин пытается избегать новых волн мобилизации накануне президентских выборов 2026 года.
В то же время обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что именно 2026 год может стать переломным - годом мира для Украины и началом падения путинского режима. По его мнению, экономическое истощение и военное ослабление России, а также усиленное давление со стороны США и НАТО способны привести к изменениям в Кремле.
Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не симпатизирует Путину из-за массовых человеческих потерь, вызванных войной. По его словам, только за последний месяц в Украине погибли около 30 тысяч военных, и он стремится остановить эти убийства.