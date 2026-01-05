"Это уже дно": экс-министр сказал, до чего опустился Путин

Российский диктатор Владимир Путин фактически уже потерпел поражение в войне против Украины, ведь выпрашивает, чтобы Силы обороны отошли с неоккупированной территории Донецкой области.

Об этом в эфире 24 Канала сказал бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что сейчас диктатор демонстрирует полную политическую деградацию.

К чему с отчаяния прибегает диктатор?

Владимир Путин начинал с заявлений о "Киеве за три дня", а теперь уже дошел до того, что фактически выпрашивает от Украины отступление с неоккупированных территорий Донецкой области, которую Россия так и не смогла захватить.

Это уже дно,

– подчеркнул Огрызко.

Дипломат отметил, что проблема Кремля заключается не только в провалах на фронте или пропагандистских манипуляциях. Ключевой фактор – экономика, которая постепенно рушится под давлением войны и санкций.

"Режимы падают не тогда, когда ослабевает пропаганда, а когда заканчиваются деньги. Без финансов пропагандистская машина просто не способна работать", – объяснил экс-министр.

Он напомнил, что перед распадом Советского Союза советская пропаганда также действовала на полную мощность, однако это не спасло систему от краха.

Экономика диктует свои правила. То, что сегодня происходит в российской экономике, даже несмотря на огромные вливания в пропаганду, свидетельствует о приближении краха,

– отметил Огрызко.

По его мнению, остановка российской экономики неизбежно приведет к прекращению войны и падению путинского режима.

В каком положении сейчас Путин?