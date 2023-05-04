У Путина придумали новую версию "атаки" дронов на Кремль и приплели к ней США

После обвинений в покушении на жизнь Путина во время якобы "атаки" украинских беспилотников Россия решила переложить ответственность на США. И даже принялись угрожать Вашингтону.

Так, рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона "откреститься" от причастности к "атаки" БПЛА на Кремль "уморительны". Впрочем, кажется, самим россиянам не до смеха, они напуганы.

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Песков заявил, что именно Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль.

Важно, чтобы Вашингтон, причастный к атаке на Кремль, понимал опасность такого непосредственного участия в конфликте.

– заявил кремлевский муртад.

По жалобам Пескова, без Вашингтона Украина, мол, не принимает подобных решений.

"Такие решения – определение целей и средств – это все диктуется Киеву из Вашингтона", – добавил Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видел сообщения из Москвы об атаке беспилотников на Кремль, в которой российские власти обвиняют Украину. Глава американского ведомства сказал, что "никаким образом не может их подтвердить".

Россия заявила об "атаке" беспилотников Кремля: главное