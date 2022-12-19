У Путина проблемы со здоровьем: диктатор буквально пользуется памперсами
Накануне Владимир Путин отменил ежегодную пресс-конференцию в Кремле. Казалось бы, диктатор должен был бы воспользоваться моментом и ответить на заготовленные вопросы в рамках четко срежиссированного мероприятия.
Впрочем, российский президент – абсолютно иррациональный человек. Об этом 24 канала сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
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Путин очень любит традиционные пресс-конференции, на которых он "общается с народом". Однако удивляет, что он спокойно высиживает 4 – 5 часов, даже не посещая туалет.
"Он же пользуется специальным бельем, которое исполняет роль памперсов. Говорят, что у Путина со здоровьем все очень плохо", – отмечает Клочок.
Путин – это предатель России
По словам Клочка, московский диктатор должен давно отойти от власти. Ключевая проблема состоит в том, что он слишком верил в то, в чем его убеждало ближайшее окружение.
"Многолетнее внушение Путину, что он непобедим, его армия сильнейшая в мире, он делает все правильно – просто сыграло с ним злую шутку. Там реально с мозгами все плохо. Рациональность мышления просто оставила ту больную голову, с которой он поехал в Беларусь", – пояснил Клочок.
Никаких рациональных решений диктатор не принимает. Об этом свидетельствует, в частности, то, что он до сих пор пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины, даже оборонно-промышленным комплексом.
Путин сумел объединить против себя весь мир. Я не знаю, кому это удавалось. Он поставил свою страну на грань выживания. Сознательные люди с мозгами говорят о том, что Путин – главный враг России, потому что своими действиями он уничтожает ее в том виде, в каком она могла бы существовать,
– уверяет политический эксперт.
В голову просто не укладывается, акцентирует Клочок, как Путин в течение 3 – 4 лет готовил полномасштабное вторжение с картами времен Второй мировой войны и мобильными телефонами на границе. Он выделял на это безумные деньги, не понимая, что нужно правильно осуществлять менеджмент.
"Его просто обманывали и воровали деньги. Поэтому говорить о том, что Путин может добиться каких-либо успехов – нет. Методы ведения войны времен Второй мировой – это ненормальная история в условиях 21 века. Имперские амбиции Путина просто не могут быть реализованы, сейчас не то время, в конце концов", – резюмировал Валерий Клочок.
Беларусь втягивают в войну
- 3 декабря глава минобороны России Сергей Шойгу встретился с главой минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Министры обсудили вопросы "двустороннего военного и военно-технического сотрудничества" и внесли изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
- 17 декабря в Главном управлении разведки Украины заявили, что не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.
- 19 декабря Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко. Сообщается, что борт российского диктатора вошел в воздушное пространство Белоруссии. Вероятно, главной целью этого визита является уговор применить белорусские войска в войне против Украины.