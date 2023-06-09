Путин второй год подряд отменил "прямую линию" с россиянами: причина – ситуация на фронте

Российский диктатор уже во второй раз решил отменить "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

Рупор Путина Дмитрий Песков заявил росСМИ, что он не имеет точных сроков проведения "прямой линии". О ноябре – декабре 2023 года сообщал изданию источник в администрации президента, пишет 24 Канал.

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Путин снова отменил "прямую линию"

Администрация Путина уже не первый год боится общаться со своими гражданами. Вероятно, российскому диктатору нечего презентовать народу, да и на вопросы отвечать может быть страшно.

Если она ("прямая линия" – 24 Канал) придется на конец года, то неизбежно окажется вписанной в контекст предстоящих президентских выборов как сеанс общения с избирателями, хотя президент вряд ли выберет эту трибуну для заявления о своем участии в выборах,

– написали росСМИ, ссылаясь на экспертов.

Более того, анонимные источники в администрации Путина сказали, что якобы "прямую линию" отложили из-за ситуации в зоне "специальной военной операции", то есть из-за войны в Украине. Мол, лучше дождаться "определенности" с ситуацией на фронте.

Кроме того, весной 2024 года в России запланированы выборы президента России. Поэтому источник в администрации Путина говорит, что желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов. Проводить его уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

Что говорят в ISW

Ранее ISW оценивало, что Путин, вероятно, проведет "прямую линию" в начале июня 2023 года после захвата российскими войсками Бахмута, и отказ от форума свидетельствует о том, что кремль может воспринять захват Бахмута как недостаточную информационную победу, чтобы компенсировать общую нестабильность России,

– объяснили аналитики Института изучения войны.

Стоит отметить, что в ISW отметили, что задержка "прямой линии" дополнительно иллюстрирует упадок Путина.