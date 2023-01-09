У Путина уклонились от вопроса о новой волне мобилизации и позлились за предоставление танков Украине

Путинский муртад Дмитрий Песков не смог опровергнуть информацию о новой волне мобилизации в России. Однако и не подтвердил, только пафосно заявил, что необходимо слушать только власть.

Российские СМИ пишут, что пресс-секретарь избежал конкретного ответа на вопрос о возможной новой волне мобилизации в России в начале 2023 года. вот-вот должны быть введены.

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Не стоит придавать значение сообщениям в Telegram о "продолжении мобилизации" в России, первоисточником информации являются официальные власти,

– цитируют ответ спикера Путина российские СМИ.

Он также добавил, что Кремль "совершенно доверяет информации Минобороны о ходе спецоперации".

Между прочим, у Путина не сдержались, чтобы не прокомментировать поставки танков Украине от французских союзников.

Не могут смириться с поставками танков Украине

Там отметили, что контакты Путина и Макрона были полезны на предыдущем этапе, а сейчас, мол, есть паузы в диалоге.

"Снабжение французских колесных танков на Украину ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции", – самоуверенно заявил Песков.

Самоуверенность не раз теряла Россию, но мы видим, что 10 месяцев войны ничему не научили противника. Они упорно продолжают верить в свои басни и пропаганду о "величии" российской армии, которая должна была "захватить Украину за 3 дня".

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Что касается мобилизации в России, то украинская разведка считает, что Россия готовится мобилизовать еще 500 тысяч оккупантов. Это – в дополнение к мобилизованным, забранным с октября прошлого года.

Отметим, что диктатор Путин до сих пор не подписал указ об окончании так называемой "долевой мобилизации", поэтому формально она не заканчивалась.