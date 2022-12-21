У Путина анонсировали "важное заявление" на заседании коллегии минобороны

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны России. Там будет отчитываться о результатах войны Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сегодня Путин сделает важное заявление на заседании коллегии минобороны. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 канал.

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О чем еще будут говорить у Путина

"Будет важное, достаточно объемное выступление Путина на коллегии. Будет доклад министра обороны", – заявил российский чиновник.

Также он упомянул о военной помощи США в Украине. Вероятно речь идет о предоставлении нашему государству ПВО Patriot.

Он заявил, что поставка оружия для Украины "безусловно приведет к углублению конфликта и только усугубит ситуацию для Украины".

Как русские реагируют на военную помощь от США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с официальным визитом в США. Там глава государства должен встретиться с Джо Байденом. Россияне же активно начали обсуждать в сети эту новость.

В частности, россияне прибегли к своему "юмору". Мол, Зеленский без света и связи, решил лететь в США. Большинство из них пишут о том, что президент Украины уехал "клянчить деньги".

У россиян начало "подгорать" и из-за предоставления Украине ПВО Patriot. Они же пишут о том, что ракетные комплексы ПВО Patriot не так уж эффективны. А даже если их отправляют в Украину, то в ближайшее время их уничтожат российские войска, как и все HIMARS – вот такого мнения придерживаются россияне.