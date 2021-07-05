У Путина захотели присвоить себе шампанское: Европа возмущена, компании прекращают поставки

Глава Кремля Путин 2 июля подписал закон, который позволяет называть "шампанским" только вина, произведенные в России. Это решение агрессора вызвало волну возмущения в Европе.

Французские производители призвали министерство иностранных дел своей страны и Евросоюза оказать давление на Москву, чтобы закон был изменен.

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Путин подписал закон

Издание РБК пишет, что Путин 2 июля подписал закон, в который внесли поправки о том, что называть "шампанским" можно только вина, изготовленные в России.

понятие "игристое вино (шампанское)" заменили на "игристое вино, включая русское шампанское".

Кроме этого, агрессор хочет обязать производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино".

LVMH согласилась выполнить закон

Сначала появилась информация, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy сообщило, что не готово изменить категорию шампанских вин для российского рынка и временно прекращает отгрузку ассортимента шампанских вин для всех покупателей из России.

Однако, позже Blomberg сообщил, что французская компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) согласилась изменить оформление бутылок, которые направляют в Россию, назвав свое вино "игристым", чтобы возобновить поставки продукции на российский рынок.

По данным "РИА Новости", главный офис Moet Hennessy отметил, что компания останавливает поставки своего шампанского в Россию из-за нового закона.

В Евросоюзе против закона

Представительница Европейской комиссии во время брифинга в Брюсселе заявила, что Европа недовольна новым путинским законом.

Мы конечно же знаем о новом российском законе относительно алкогольных и винных напитков, и он будет иметь влияние на экспорт вина. Мы будем делать все необходимое, чтобы продемонстрировать наше несогласие и озабоченность этим законом,

– сказала она.

Французские производители возмущены

В ЕС в подавляющем большинстве государств, включая Украину, действует правило – "шампанским" можно называть лишь продукцию, произведенную в регионе Шампань. Поскольку это считается защищенным географическим названием. Это требование в Европе до сих пор не признавали только РФ и Беларусь.

Группа производителей французского шампанского возмутилась новым российским законом. Там призвали дипломатов своей страны и ЕС работать над тем, чтобы Россия изменила закон.

Сопрезиденты Группы Максим Тубарт и Жан-Мари Барильер призвали ее членов на время прекратить все поставки в страну-агрессор.

Комитет шампанского огорчает тот факт, что это законодательство не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина,

– говорится в заявлении.

Кроме этого, в Группе производителей французского шампанского добавили, что название "шампанское", которое касается региона Шампань во Франции, имеет правовую защиту в 120 странах.