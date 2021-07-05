У Путина захотели присвоить себе шампанское: Европа возмущена, компании прекращают поставки
Источник:24 канал
Глава Кремля Путин 2 июля подписал закон, который позволяет называть "шампанским" только вина, произведенные в России. Это решение агрессора вызвало волну возмущения в Европе.
Французские производители призвали министерство иностранных дел своей страны и Евросоюза оказать давление на Москву, чтобы закон был изменен.
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Путин подписал закон
Издание РБК пишет, что Путин 2 июля подписал закон, в который внесли поправки о том, что называть "шампанским" можно только вина, изготовленные в России.
- понятие "игристое вино (шампанское)" заменили на "игристое вино, включая русское шампанское".
Кроме этого, агрессор хочет обязать производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино".
LVMH согласилась выполнить закон
Сначала появилась информация, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy сообщило, что не готово изменить категорию шампанских вин для российского рынка и временно прекращает отгрузку ассортимента шампанских вин для всех покупателей из России.
Однако, позже Blomberg сообщил, что французская компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) согласилась изменить оформление бутылок, которые направляют в Россию, назвав свое вино "игристым", чтобы возобновить поставки продукции на российский рынок.
- По данным "РИА Новости", главный офис Moet Hennessy отметил, что компания останавливает поставки своего шампанского в Россию из-за нового закона.
В Евросоюзе против закона
Представительница Европейской комиссии во время брифинга в Брюсселе заявила, что Европа недовольна новым путинским законом.
Мы конечно же знаем о новом российском законе относительно алкогольных и винных напитков, и он будет иметь влияние на экспорт вина. Мы будем делать все необходимое, чтобы продемонстрировать наше несогласие и озабоченность этим законом,
– сказала она.
Французские производители возмущены
Группа производителей французского шампанского возмутилась новым российским законом. Там призвали дипломатов своей страны и ЕС работать над тем, чтобы Россия изменила закон.
- Сопрезиденты Группы Максим Тубарт и Жан-Мари Барильер призвали ее членов на время прекратить все поставки в страну-агрессор.
Комитет шампанского огорчает тот факт, что это законодательство не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина,
– говорится в заявлении.
Кроме этого, в Группе производителей французского шампанского добавили, что название "шампанское", которое касается региона Шампань во Франции, имеет правовую защиту в 120 странах.