У Разумкова конфликт лично с Зеленским, – политический аналитик

Напряжение в отношениях между Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским усиливалось давно. Именно поэтому ожидать лояльности от спикера к президенту после отставки не стоит.

Об этом в эфире 24 канала заявил политический аналитик Владимир Фесенко. Он добавил, что конфликт между спикером Верховной Рады и президентом уже набрал серьезные обороты как на эмоциональном уровне, так и в политическом смысле.

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Для сравнения Фесенко упомянул отставку Авакова.

Аваков показательно демонстрировал лояльность президенту, но давал понять, что ему не нравятся некоторые люди из его окружения. А здесь совсем другая ситуация – это уже конфликт с самим президентом. Владимир Фесенко Политический аналитик

Также, он добавил, что, возможно, Разумков не будет сразу демонстрировать свою оппозиционность Зеленскому, но то, что он будет в оппозиции – нет никаких сомнений.

Отставка Разумкова – вопрос времени

Фесенко отметил, что отставка спикера Верховной Рады – вопрос времени.

Разумков уже давно оторвался от своей политической команды, это происходило постепенно. Однако, ситуация с законом об олигархах стала последней каплей,

– рассказал политический аналитик.

Владимир Фесенко об отставке Дмитрия Разумкова: смотрите видео

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