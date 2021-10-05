Согласительный совет для утверждения повестки дня для работы парламента может созвать только председатель Верховной Рады. То есть Дмитрий Разумков, которого сегодня отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

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"Слуги" обратились к Разумкову

Представители 3 фракций и депутатских групп, среди которых и "Слуга народа", обратились к Дмитрию Разумкову, чтобы он немедленно созвал заседание Согласительного совета.

Из-за отсутствия повестки дня, Руслан Стефанчук был вынужден завершить заседание Верховной Рады.

Я надеюсь, что будет проведен Согласительный совет и в ближайшее время будет принята повестка дня и после этого мы перейдем к рассмотрению вопросов. Работу мы, надеюсь, продолжим завтра (6 октября – 24 канал) в соответствии с регламентом,

– заявил Стефанчук.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале отреагировал на эту ситуацию. Политик заявил, что заседание Согласительного совета Дмитрий Разумков может и не собрать, поскольку "ему это совершенно не нужно".

Отзыв Дмитрия Разумкова: главное