Погоджувальну раду для затвердження порядку денного для роботи парламенту може скликати тільки голова Верховної Ради. Тобто Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.
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"Слуги" звернулися до Разумкова
Представники 3 фракцій та депутатських груп, серед яких і "Слуга народу", звернулися до Дмитра Разумкова, щоб він невідкладно скликав засідання Погоджувальної ради.
Через відсутність порядку денного, Руслан Стефанчук був змушений завершити засідання Верховної Ради.
Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада і найближчим часом буде прийнятий порядок денний і після цього ми перейдемо до розгляду питань. Роботу ми, сподіваюся, продовжимо завтра (6 жовтня – 24 канал) відповідно до регламенту,
– заявив Стефанчук.
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі відреагував на цю ситуацію. Політик заявив, що засідання Погоджувальної ради Дмитро Разумков може і не скликати, оскільки "йому це абсолютно непотрібно".
Відкликання Дмитра Разумкова: головне
- 30 вересня 2021 року від фракції "Слуга народу" та особисто від її голови Давида Арахамії голові Верховної Ради Дмитру Разумкову надійшли звернення про видачу підписних листів за його відставку.
- Цього ж дня ці листи з'явилися в Апараті Верховної Ради.
- Під час засідання франції "Слуга народу" в Трускавці менш ніж 10 нардепів виступили проти відкликання Разумкова з посади спікера. Інші нардепи підтримують це рішення.
- 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова і того ж дня запустили процедуру.
- 5 жовтня 240 народних депутатів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від пленарних засідань на 2 дні.