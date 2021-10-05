Погоджувальну раду для затвердження порядку денного для роботи парламенту може скликати тільки голова Верховної Ради. Тобто Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.

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"Слуги" звернулися до Разумкова

Представники 3 фракцій та депутатських груп, серед яких і "Слуга народу", звернулися до Дмитра Разумкова, щоб він невідкладно скликав засідання Погоджувальної ради.

Через відсутність порядку денного, Руслан Стефанчук був змушений завершити засідання Верховної Ради.

Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада і найближчим часом буде прийнятий порядок денний і після цього ми перейдемо до розгляду питань. Роботу ми, сподіваюся, продовжимо завтра (6 жовтня – 24 канал) відповідно до регламенту,

– заявив Стефанчук.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі відреагував на цю ситуацію. Політик заявив, що засідання Погоджувальної ради Дмитро Разумков може і не скликати, оскільки "йому це абсолютно непотрібно".

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