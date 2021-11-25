Один из разведчиков Юрий Семенюк узнал об этом прямо на границе. Так, 1 мая 2021 года он хотел полететь в Египет, но выезд запретили. В то же время паспорт изъяли и уничтожили.
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Пограничники сказали, что информация о недействительности паспорта была во внутренней базе.
О какой информации говорится
Пограничникам якобы пришло письмо от Госмиграционной службы. В нем говорилось о лицах, паспорта которых якобы оформлены с нарушением законодательства. Поэтому и документы изъяли.
Среди этих лиц было 5 человек, которые принимали участие в операции в отношении вагнеровцев. Например, экс-начальник ГУР Василий Бурба. Также был паспорт на имя Василия Месхи. Журналисты утверждают, что это документ для прикрытия Бурбы.
В ГМС все отрицают
В службе уверяют, мол, никогда не готовили и не присылали Госпогранслужбе письмо с таким содержанием. Кроме того, в ГМС нет информации о том, что паспорта были оформлены с нарушением законодательства.
Записи о недействительных паспортах уже удалили с базы
Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что письмо получили по почте. По его словам, это не запрещено, а документ имел все необходимые реквизиты. Правда, пограничники говорят, что уже удалили записи о недействительности паспортов с базы.
Семенюку вернули порезанный паспорт
Однако экс-разведчик Семенюк сказал, что ему вернули порезанный паспорт, которым он не сможет воспользоваться. Мужчина обратился в полицию и подал заявление о преступлении относительно служебного подлога.
Возможно, кто-то считал, что я лично или эти 5 человек будут искать возможность встретиться с Христо Грозевым или лететь в Болгарию,
– предположил Семенюк.
Реакция властей
В Офисе президента не прокомментировали информацию о вероятном давлении на сотрудников ГУР и фальсификации письма. В то же время глава ВСК Верховной Рады по вагнеровцам Марьяна Безуглая ответила, что комиссия получила такую информацию от заслушанных лиц. Это проверяют.
Спецоперация с вагнеровцами: что надо знать
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". У Лукашенко заявили, что они якобы готовили беспорядки перед президентскими выборами.
- Однако затем в СМИ появилась информация, что это была украинская спецоперация по задержанию вагнеровцев. Дело в том, что боевики воевали на Донбассе на стороне агрессора. Операцию якобы сорвали из-за утечки информации из Офиса Президента.
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинская власть действительно готовила масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
- Однако планы сорвались из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Он просил перенести ее на неделю, потому что якобы боялся, что Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.