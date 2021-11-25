Один з розвідників Юрій Семенюк дізнався про це прямо на кордоні. Так, 1 травня 2021 року він хотів полетіти в Єгипет, але виїзд заборонили. Натомість паспорт вилучили та знищили.

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Прикордонники сказали, що інформація про недійсність паспорта була у внутрішній базі.

Про яку інформацію мовиться

Прикордонникам начебто надійшов лист від Держміграційної служби. У ньому мовилось про осіб, паспорти яких нібито оформлені з порушенням законодавства. Тому й документи вилучили.

Серед цих осіб було 5 людей, які брали участь в операції щодо вагнерівців. Наприклад, ексначальник ГУР Василь Бурба. Також був паспорт на ім'я Василя Месхі. Журналісти стверджують, що це документ для прикриття Бурби.

Зверніть увагу! Через тиждень після провалу спецоперації Бурбу звільнили з посади указом президента Володимира Зеленського. Також звільнили щонайменше 4 співробітників Головного управління розвідки Міноборони, які готували спецоперацію.

У ДМС все заперечують

У службі запевняють, мовляв, ніколи не готували та не надсилали Держприкордонслужбі листа з таким змістом. Крім того, у ДМС нема інформації про те, що паспорти були оформлені з порушенням законодавства.

Записи про недійсні паспорти вже видалили з бази

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що листа отримали поштою. За його словами, це не заборонено, а документ мав усі необхідні реквізити. Щоправда, прикордонники кажуть, що вже видалили записи про недійсність паспортів із бази.

Семенюку вернули порізаний паспорт

Однак ексрозвідник Семенюк сказав, що йому повернули порізаний паспорт, яким він не зможе скористатися. Чоловік звернувся до поліції та подав заяву про злочин щодо службової підробки.

Можливо, хтось вважав, що я особисто або ці 5 людей шукатимуть можливість зустрітися з Христо Грозєвим або летіти в Болгарію,

припустив Семенюк.

Реакція влади

В Офісі президента не прокоментували інформацію про ймовірний тиск на співробітників ГУР і фальсифікацію листа. Натомість голова ТСК Верховної Ради по вагнерівцях Мар'яна Безугла відповіла, що комісія отримала таку інформацію від заслуханих осіб. Це перевіряють.

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