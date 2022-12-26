У Резниченко в Днепре проходят обыски по делу "Большого строительства", – "Схемы"
Источник:"Радио Свобода"
У главы Днепропетровской ОВА могут проводить обыски. Они, вероятно, проходят прямо в его кабинете.
Эти данные изданию подтвердили три несвязанных между собой источника в Днепре и в правоохранительных органах Украины. В пресс-службе НАБУ 24 канала пообещали прокомментировать информацию в скором времени.
Читайте также Руководитель Днепропетровщины платит бюджетные миллиарды своей спутнице - расследование "Схем"
Что известно о возможных обысках в Резниченко
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 26 декабря проводят серию обысков в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большой стройкой", среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко,
– говорится в сообщении.
По данным источников издания, обыски начались утром 26 декабря, их проводят в:
- помещении Днепропетровской ОВА и кабинете самого Резниченко;
- подрядчиков Днепропетровской ОВА, в частности в помещениях фирмы "Стройинвестинжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании;
- Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог;
- ряде других департаментов ОВА.
Кроме того, издание сообщило, что в Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. Нет уведомлений о следственных действиях и от САП.