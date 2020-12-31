У столиці Латвії Ризі вночі 31 грудня пролунав вибух у житловому будинку. Споруда частково обвалилася. Наразі мешканців евакуювали, відомо про травмованих, але, на щастя, не про загиблих.

Мощный взрыв ночью 31 декабря раздался в районе Агенскалнс столице Латвии Риге. Об этом рассказали в местном издании TVNET . Обратите внимание 28 декабря, в Чехии произошел взрыв на электростанции: видео Что известно о взрыве в Риге 31 декабря Инцидент произошел в трехэтажном жилом доме, начался пожар на 2 и 3 этаже и крыше.

В результате взрыва дом частично рухнул.

40 пожарных и спасателей на 11 специализированных машинах смогли преодолеть основной очаг за 3 часа.

Известно о 4 пострадавших – 2 сейчас в больнице со сравнительно небольшими травмами.

По факту взрыва и возгорания дома правоохранители начали уголовное производство.

Всех жителей пострадавшего сооружения эвакуировали. В сети появилось видео, на котором свидетели утверждают, что заметили горение газа. Взрыв в Риге: фото TVNET К слову, 30 декабря 2 масштабных взрывы произошли в Йемене – в аэропорту во время прилета нового правительства во временную столицу Аден, а затем и возле дворца Аль-Машик, куда чиновники после первого инцидента поехали.