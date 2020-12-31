У Ризі вибухнув житловий будинок, є постраждалі: фото й відео
У столиці Латвії Ризі вночі 31 грудня пролунав вибух у житловому будинку. Споруда частково обвалилася. Наразі мешканців евакуювали, відомо про травмованих, але, на щастя, не про загиблих.
Мощный взрыв ночью 31 декабря раздался в районе Агенскалнс столице Латвии Риге. Об этом рассказали в местном издании TVNET.
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Что известно о взрыве в Риге 31 декабря
- Инцидент произошел в трехэтажном жилом доме, начался пожар на 2 и 3 этаже и крыше.
- В результате взрыва дом частично рухнул.
- 40 пожарных и спасателей на 11 специализированных машинах смогли преодолеть основной очаг за 3 часа.
- Известно о 4 пострадавших – 2 сейчас в больнице со сравнительно небольшими травмами.
- По факту взрыва и возгорания дома правоохранители начали уголовное производство.
- Всех жителей пострадавшего сооружения эвакуировали.
В сети появилось видео, на котором свидетели утверждают, что заметили горение газа.
Взрыв в Риге: фото TVNET
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