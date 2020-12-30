Во временной столице Йемена Адене прогремел взрыв вблизи дворца Аль-Машик. Инцидент произошел 30 декабря после того, как сюда прибыли члены нового правительства страны.

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По информации Sky News Arabia, в район здания могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы или раненые, пока официально неизвестно. СМИ информируют о по меньшей мере 3 жертвах и 10 раненых.

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Добавим, что членов йеменского правительства перевели во дворец после нападения на них в аэропорту. В тот момент, как они спускались по трапу самолета, раздалась серия взрывов и выстрелы. В Аден министры прибыли из Эр-Риада (столицы Саудовской Аравии).

Ранее власти Йемена заявляли, что аэропорт Адена ракетами обстреляли повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы). Однако член Политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахит сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы на аэродроме стали результатом разборок между различными группировками в правительственных силах".

Телеканал Sky News Arabia, со своей стороны, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

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