Второй взрыв за день: атаковали район дворца, куда прибыло правительство Йемена
Во временной столице Йемена Адене прогремел взрыв вблизи дворца Аль-Машик. Инцидент произошел 30 декабря после того, как сюда прибыли члены нового правительства страны.
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По информации Sky News Arabia, в район здания могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы или раненые, пока официально неизвестно. СМИ информируют о по меньшей мере 3 жертвах и 10 раненых.
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Добавим, что членов йеменского правительства перевели во дворец после нападения на них в аэропорту. В тот момент, как они спускались по трапу самолета, раздалась серия взрывов и выстрелы. В Аден министры прибыли из Эр-Риада (столицы Саудовской Аравии).
Ранее власти Йемена заявляли, что аэропорт Адена ракетами обстреляли повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы). Однако член Политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахит сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы на аэродроме стали результатом разборок между различными группировками в правительственных силах".
Телеканал Sky News Arabia, со своей стороны, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.
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Что этому предшествовало
- Аден стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после того, как хуситы захватили город Сана и север страны.
- В новое правительство, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В общем новое правительство состоит из 24 министров.
- В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.
- Война между сторонниками президента и повстанцами продолжается в Йемене с 2015 года.
- Президент Йемена Хади имеет военную поддержку со стороны Саудовской Аравии. А повстанцев-хуситов поддерживает Иран.
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