Другий вибух за день: атакували район палацу, куди прибув уряд Ємену
У тимчасовій столиці Ємену Адені пролунав вибух поблизу палацу Аль-Машик. Інцидент трапився 30 грудня після того, як сюди прибули члени нового уряду країни.
Докладніше про вибух
За інформацією Sky News Arabia, в район будівлі могла вдарити ракета або безпілотник. Чи є жертви або поранені, – поки офіційно не відомо. ЗМІ інформують про щонайменше3 жертви та 10 поранених.
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Додамо, що членів єменського уряду перевели до палацу після нападу на них в аеропорту. У той момент, як вони спускалися трапом літака, пролунала серія вибухів і постріли. До Адена міністри прибули з Ер-Ріада (столиці Саудівської Аравії).
Раніше влада Ємену заявляла, що аеропорт Адена ракетами обстріляли повстанці з руху "Ансар Алла" (хусити). Однак член політбюро хуситів Мухаммед аль-Бахіт повідомив, що їхній рух "не має стосунку до нападу на аеропорт Адена та вибухи на летовищі стали результатом розбірок між різними угрупованнями в урядових силах".
Телеканал Sky News Arabia, зі свого боку, повідомив, що над аеропортом Адена перед вибухами було чутно безпілотники.
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Що цьому передувало
- Аден став тимчасовою столицею для міжнародно визнаної влади Ємену після того, як хусити захопили місто Сана та північ країни.
- До нового уряду, за підсумками домовленостей між владою і сепаратистами півдня Ємену, увійшли п'ять міністрів-південців. Загалом новий уряд складається з 24 міністрів.
- В Ер-Ріяді уряд склав присягу перед президентом Ємену Абду Раббу Мансуром Хаді.
- Війна між прихильниками президента та повстанцями триває в Ємені з 2015 року.
- Президент Ємену Хаді має військову підтримку з боку Саудівської Аравії. А повстанців-хуситів підтримує Іран.
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