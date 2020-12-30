У тимчасовій столиці Ємену Адені пролунав вибух поблизу палацу Аль-Машик. Інцидент трапився 30 грудня після того, як сюди прибули члени нового уряду країни.

Докладніше про вибух

За інформацією Sky News Arabia, в район будівлі могла вдарити ракета або безпілотник. Чи є жертви або поранені, – поки офіційно не відомо. ЗМІ інформують про щонайменше3 жертви та 10 поранених.

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Додамо, що членів єменського уряду перевели до палацу після нападу на них в аеропорту. У той момент, як вони спускалися трапом літака, пролунала серія вибухів і постріли. До Адена міністри прибули з Ер-Ріада (столиці Саудівської Аравії).

Раніше влада Ємену заявляла, що аеропорт Адена ракетами обстріляли повстанці з руху "Ансар Алла" (хусити). Однак член політбюро хуситів Мухаммед аль-Бахіт повідомив, що їхній рух "не має стосунку до нападу на аеропорт Адена та вибухи на летовищі стали результатом розбірок між різними угрупованнями в урядових силах".

Телеканал Sky News Arabia, зі свого боку, повідомив, що над аеропортом Адена перед вибухами було чутно безпілотники.

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