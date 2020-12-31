У столиці Латвії Ризі вночі 31 грудня пролунав вибух у житловому будинку. Споруда частково обвалилася. Наразі мешканців евакуювали, відомо про травмованих, але, на щастя, не про загиблих.

Потужний вибух вночі 31 грудня пролунав у районі Агенскалнс столиці Латвії Риги. Про це розповіли у місцевому виданні TVNET. Зверніть увагу 28 грудня у Чехії стався вибух на електростанції: відео Що відомо про вибух у Ризі 31 грудня Інцидент стався у триповерховому житловому будинку, почалася пожежа на 2 та 3 поверсі й дасі.

У результаті вибуху будинок частково повалився.

40 пожежників та рятувальників на 11 спеціалізованих машинах змогли подолати основне вогнище за 3 години.

Відомо про 4 постраждалих – 2 зараз у лікарні з порівняно невеликими травмами.

За фактом вибуху та займання будинку правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Усіх мешканців постраждалої споруди евакуювали. У мережі з'явилося відео, на якому свідки стверджують, що помітили горіння газу. Вибух у Ризі: фото TVNET До слова, 30 грудня 2 масштабних вибухи сталися у Ємені – в аеропорту під час прильоту нового уряду до тимчасової столиці Адену, а потім і поблизу палацу Аль-Машик, куди урядовці після першого інциденту поїхали.