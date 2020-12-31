У Ризі вибухнув житловий будинок, є постраждалі: фото й відео
У столиці Латвії Ризі вночі 31 грудня пролунав вибух у житловому будинку. Споруда частково обвалилася. Наразі мешканців евакуювали, відомо про травмованих, але, на щастя, не про загиблих.
Потужний вибух вночі 31 грудня пролунав у районі Агенскалнс столиці Латвії Риги. Про це розповіли у місцевому виданні TVNET.
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Що відомо про вибух у Ризі 31 грудня
- Інцидент стався у триповерховому житловому будинку, почалася пожежа на 2 та 3 поверсі й дасі.
- У результаті вибуху будинок частково повалився.
- 40 пожежників та рятувальників на 11 спеціалізованих машинах змогли подолати основне вогнище за 3 години.
- Відомо про 4 постраждалих – 2 зараз у лікарні з порівняно невеликими травмами.
- За фактом вибуху та займання будинку правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
- Усіх мешканців постраждалої споруди евакуювали.
У мережі з'явилося відео, на якому свідки стверджують, що помітили горіння газу.
Вибух у Ризі: фото TVNET
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