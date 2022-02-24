В России победило безумие

Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну – и ошибся.

Россия обречена

Я всегда верил, что в конце концов победит разум – и ошибся. Победило безумие.

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Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что ужаснее всего, она покорно следует его паранойе.

Я знаю, что Путинляндия и Россия – не одно и то же, но теперь для всего мира никакой разницы нет.

Страшно

Страшно за украинцев. Страшно за вменяемых россиян, находящихся под властью маньяка. За оболваненных россиян, которые сейчас будут ликовать, тоже страшно.

24 февраля 2022 года для всех нас началась новая эпоха. Страшная. Сколько она продлится и в какие жертвы обойдется?

Сегодня сотни гробов с врагами поедут в Россию – смотрите видео: