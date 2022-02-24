Росія приречена

Я завжди вірив, що врешті-решт переможе розум – і помилився. Перемогло божевілля.

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Гинуть люди, ллється кров. Росією править психічно ненормальний диктатор, і, що найгірше, вона покірно слідує його параної.

Я знаю, що Путінляндія та Росія – не одне й те саме, але тепер для всього світу жодної різниці немає.

Страшно

Страшно за українців.

Страшно за розумних росіян, які перебувають під владою маніяка. За обдурених росіян, які зараз будуть тріумфувати, теж страшно.

24 лютого 2022 року для всіх нас розпочалася нова епоха. Жахлива.

Скільки вона триватиме і які жертви обійдеться?

Сьогодні сотні трун з ворогами поїдуть до Росії – дивіться відео: