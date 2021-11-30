У России будет соблазн сделать "пакость", – Герус об угрозе энергетике Украины
Источник:24 канал
Для Украины очень важно, чтобы не было запрета на поставки в Украину разного угля. Если так все же произойдет – ситуация в Украине осложнится, а Россия лишь обрадуется.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он пояснил, что страна должна иметь достаточные запасы угля.
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Как отметил Герус, страна должна запускать импорт раньше, чтобы не оказаться в рискованной ситуации.
Когда у Украины много импорта – это проблема. Однако если вы видим, что у нас запасы угля снижаются – надо включать этот импорт, чтобы запасы были на высоких комфортных уровнях.
Что грозит стране при малом запасе
По его словам, если запасы угля снижаются, сразу исчезает прочность.
Именно в такие моменты у нашего северного соседа (России – 24 канал) возникает большой соблазн сделать нам какую-то пакость,
– отметил Герус.
"На сильных не нападают. Это касается и энергетики. К слабости никогда не допускать", – подытожил он.
Андрей Герус в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной: видео
Поставки угля в Украину: последние новости
- Андрей Герус в конце октября сообщал, что Россия останавливает с 1 ноября поставки в Украину энергетического угля.
- После такой новости сразу заговорили о возможных веерных отключениях, падении экономики.
- Согласно данным Минэнерго, запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн.