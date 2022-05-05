Пока некоторые украинские города продолжают находиться под оккупацией россиян. На этих территориях враг пытается ввести свои правила и всячески терроризирует проактивных украинцев.
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Мнения россиян разделились
По мнению Вадима Денисенко, массовые обстрелы и повторение безуспешных наступлений – это истерия россиян, которые пытаются показать хоть какую-то "победу" в войне против Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
Вместе с тем, россияне активно изучают ситуацию на оккупированных территориях. В частности, приезд "смотрящего" от Путина Кириенко на Донбасс должен был стать тем визитом, который позволит решить возможность объявления аннексии оккупированных территорий.
Как я понимаю, в Кремле поделились на две партии. Одна говорит о том, что на 9 мая объявили аннексию Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также оккупированной части Запорожья. Вторая партия уверена в том, что такой шаг лишит Россию любого люфта в переговорном процессе,
– рассказал советник главы МВД.
По мнению Денисенко, новых достижений у российской армии в войне против Украины до 9 мая уже нет, поэтому ключевым вопросом, который будет решаться в Кремле в ближайшие дни, будет именно аннексия оккупированных территорий.
Ситуация на фронте: последние события
- Враг не перестает совершать атаки на Востоке Украины. Наши герои отразили все наступления россиян и обновили счетчик их потерь. Враг потерял десятки единиц личного состава и боевой техники.
- Штурм российскими силами завода "Азовсталь" продолжается. Враг использует все свои силы и наносит удары со всего возможного оружия, включая корабельную артиллерию. Невероятные защитники города держат оборону, но сообщают, что врагу удалось приникнуть на территорию предприятия, а информация о том, что его удалось выбить, пока не соответствует действительности. Сложные бои продолжаются.
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