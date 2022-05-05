Наразі деякі українські міста продовжують перебувати під окупацією росіян. На цих територіях ворог намагається ввести свої правила та усіляко тероризує проактивних українців.
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Думки росіян розділилися
На думку Вадима Денисенка, масовані обстріли та повторення безуспішних наступів – це істерія росіян, які намагаються показати бодай якусь "перемогу" у війні проти України. Про це він повідомив ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
Разом з тим росіяни активно вивчають ситуацію на окупованих територіях. Зокрема, приїзд "смотрящего" від Путіна Кірієнка на Донбас мав стати тим візитом, який дозволить вирішити можливість оголошення анексії окупованих територій.
Наскільки я розумію, у Кремлі поділилися на дві партії. Одна говорить про те, що на 9 травня потрібно оголосили анексію Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також окупованої частини Запоріжжя. Друга партія впевнена в тому, що такий крок позбавить Росію будь-якого люфту у переговорному процесі,
– розповів радник голови МВС.
На думку Денисенка, нових здобутків російська армія у війні проти України до 9 травня вже не матиме, тому ключовим питанням, яке буде вирішуватися в Кремлі у найближчі дні, буде саме анексія окупованих територій.
Ситуація на фронті: останні події
- Ворог не припиняє здійнювати атаки на Сході України. Наші герої відбили усі наступи росіян та оновили лічильник їхніх втрат. Ворог втратив десятки одиниць особового складу та бойової техніки.
- Штурм російськими силами заводу "Азовсталь" триває. Ворог використовує усі свої сили та завдає ударів зі всієї можливої зброї, включно з корабельною артилерією. Неймовірні захисники міста тримають оборону, але повідомляють, що ворогу вдалося приникнути на територію підприємства, а інформація про те, що його вдалося вибити, наразі не відповідає дійсності. Важкі бої тривають.
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