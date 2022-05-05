Наразі деякі українські міста продовжують перебувати під окупацією росіян. На цих територіях ворог намагається ввести свої правила та усіляко тероризує проактивних українців.

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Думки росіян розділилися

На думку Вадима Денисенка, масовані обстріли та повторення безуспішних наступів – це істерія росіян, які намагаються показати бодай якусь "перемогу" у війні проти України. Про це він повідомив ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Разом з тим росіяни активно вивчають ситуацію на окупованих територіях. Зокрема, приїзд "смотрящего" від Путіна Кірієнка на Донбас мав стати тим візитом, який дозволить вирішити можливість оголошення анексії окупованих територій.

Наскільки я розумію, у Кремлі поділилися на дві партії. Одна говорить про те, що на 9 травня потрібно оголосили анексію Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також окупованої частини Запоріжжя. Друга партія впевнена в тому, що такий крок позбавить Росію будь-якого люфту у переговорному процесі,

– розповів радник голови МВС.

На думку Денисенка, нових здобутків російська армія у війні проти України до 9 травня вже не матиме, тому ключовим питанням, яке буде вирішуватися в Кремлі у найближчі дні, буде саме анексія окупованих територій.

Ситуація на фронті: останні події

Ворог не припиняє здійнювати атаки на Сході України. Наші герої відбили усі наступи росіян та оновили лічильник їхніх втрат. Ворог втратив десятки одиниць особового складу та бойової техніки.

Штурм російськими силами заводу "Азовсталь" триває. Ворог використовує усі свої сили та завдає ударів зі всієї можливої зброї, включно з корабельною артилерією. Неймовірні захисники міста тримають оборону, але повідомляють, що ворогу вдалося приникнути на територію підприємства, а інформація про те, що його вдалося вибити, наразі не відповідає дійсності. Важкі бої тривають.

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