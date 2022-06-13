У России есть существенные проблемы с комплектованием подразделений Донбассы, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
В Российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия без успеха.
Россиянам не хватает техники для наступления на Донбасс
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о подразделениях, совершающих штурмовые действия.
Трудные бои в Северодонецке, ВСУ оттеснили из центра города: карта боевых действий по состоянию на 13 июня
Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении.
Ситуация в Донецком направлении
Также в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении россияне осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.
В то же время, россияне продолжают усиливать свои подразделения на Криворожском направлении. Также наращивают боевые возможности резерва на Южнобужском направлении.
Важно! По состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали около 32 300 российских военных и уничтожили немало вражеской техники. в том числе 1430 танков, 3484 боевых бронированных машин, 715 артиллерийских систем и
226 реактивных систем залпового огня
Неудивительно, что врагу не хватает техники для штурма – ее эффективно уничтожают украинские бойцы, а уцелевшую забирают, как трофейную и впоследствии используют против врага.
Кратко о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов вечера:
- на Северском россияне обстреляли из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области и Горск и Гремяч на Черниговщине.
- на Харьковском враг пытается нарушить логистические маршруты поставок украинских войск, действующих на Славянском направлении.
- на Славянском русские пытались вести штурмовые действия в Богородичном, но успеха не имели и отошли. Однако начали закрепляться в северо-западной части населенного пункта.
- на Донецком направлении захватчики проводят перегруппировку и усиление своих подразделений и пытаются оцепить подразделения украинских войск возле населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.
- на Лиманском враг активных действий не вел.
- на Северодонецке россияне вели штурмовые действия – пытались установить полный контроль над Северодонецком. А также осуществили наступление на украинской позиции в районе Метелкино, но успеха не имели.
- на Бахмутском направлении россияне продолжают обстреливать украинские позиции по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Враг также вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка, Доломитное – Новолуганское. Но успеха не имели.