У России есть возможность нанести киберудары, – Костенко рассказал, что угрожает Украине

22 декабря 2021 , 16:25
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Источник:

24 канал

У России есть большие возможности, чтобы применить кибератаки. Страна уже опробовала свои кибервойска.

В то же время у Украины пока нет возможностей противостоять государству-агрессору. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

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По его словам, Россия – одна из немногих стран мира, которая обладает такими возможностями. К государствам с такими возможностями можно причислить:

  • США;
  • Китай;
  • Иран;
  • некие европейские страны.

У них есть такие способности, чтобы наносить удары,
– подчеркнул Костенко.

Как могут противодействовать в Украине

На Совете нацбезопасности и обороны Украины еще полгода назад было принято решение о формировании кибервойск в составе Вооруженных сил Украины. Но пока на этот счет движений нет.

"Пока мы на том месте, что и были. У нас отсутствуют по факту кибервойска", – заметил Костенко.

Это, как он считает, действительно проблема. В то же время не только кибервойска занимаются обеспечением нашего киберпространства: есть Служба безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты.

Костенко рассказал, что угрожает Украине: смотрите видео

Россия может готовить кибератаки: что известно

  • По данным издания New York Times, российские хакеры могут атаковать критически важные украинские системы в энергетической и банковской сфере, а также правительственные порталы.
  • Так в Кремле хотят продемонстрировать слабость правления Владимира Зеленского и скомпрометировать украинские власти. Ибо на фоне дестабилизации легче найти повод для военного вторжения.
  • США и Великобритания тайно направили в Украину своих специалистов по кибербезопасности для подготовки украинских специалистов к возможным нападениям.
  • Россия уже применяла кибероружие против Украины. В 2015 году российские хакеры дистанционно захватили Центр управления электрическим предприятием. Это приводило к массовым отключениям электроэнергии.
  • В 2016 году они совершили атаку на инфраструктурные сети Киева и области. Но Кремль до настоящего времени, конечно же, отвергает всякую причастность к этим кибератакам.
Автор: Анастасія Мигидюк