У России не было плана Б, – экс-сотрудник СБУ Ступак уверен, что враг импровизирует

4 апреля 2022 , 16:20
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Некоторые убеждены, что Россия готовится ко второй фазе войны. Однако первая фаза и была единственной. Они не предусматривали, что Украина будет давать отпор.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Он убежден, что у Кремля не было запасного плана. Они верили, что захватят Украину без всякого сопротивления.

Плана Б у них не было. Все, что было позже – это была полная импровизация,
 – заявил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что сейчас во вражеской армии продолжается "зачистка", появляются новые генералы, которые пытаются подстроить свое руководство под новые условия.

Иван Ступак о стратегии врага: смотрите видео 

 

Автор: Тетяна Сукач